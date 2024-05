Stop forzato per Cateno De Luca, mentre entra nel vivo la corsa alle Europee

Un laconico comunicato aggiorna sulle condizioni di salute di Cateno De Luca, a cui dopo attenti accertamenti medici, è stato riscontrato “un caso di polmonite in stato acuto, associato a un significativo stress psicofisico e ad un eccessivo affaticamento fisico”. Una diagnosi su cui c’è poco da discutere: il leader del Movimento Sud Chiama Nord dovrà aspettare di rimettersi e non è detto che il “congruo periodo di degenza” in ospedale non possa definitivamente compromettere la campagna elettorale per le prossime europee. “Attualmente, Cateno De Luca è sottoposto a un trattamento farmacologico intensivo, il quale richiede la sua completa concentrazione in un ambiente privo di stress emotivo. Di conseguenza, ogni attività che possa causare stati emotivi è stata sospesa”.

Tra gli impegni che potrebbero sfumare, ma la speranza di molti è quella che venga dimesso prima, quello atteso per il 4 maggio a Taormina, grazie al quale si dovrebbero raccogliere i fondi necessari alla campagna elettorale per la quale molti denari sono stati già spesi, vista la cartellonistica presente in tutte le maggiori città italiane.