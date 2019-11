Il messinese Rosario Saporito uccide il fratello Daniele a colpi di pistola: tre ore dopo si è consegnato

Un dramma familiare che ha scosso Il paese di Trecate in provincia di Novara, ma anche messina dove è rimbalzata la notizia del fratricidio. La vittima è Daniele Saporito: l’uomo di 36 anni è stato ucciso nel primo pomeriggio di oggi da un colpo di pistola. A sparare è stato il fratello Rosario, di quattro anni più grande. L’omicidio è avvenuto all’interno di un appartamento e la vittima è morta sul colpo. unta al termine la fuga di Rosario Saporito: il 40enne si è costituito alle forze dell’ordine. Come vi abbiamo raccontato, l’uomo poco dopo le ore 13.00 aveva ucciso con diversi colpi di pistola il fratello Daniele Saporito nella sua casa di Trecate – provincia di Novara – per poi darsi alla macchia a bordo della sua automobile portando con sé l’arma del delitto.

L’assassino ha deciso di consegnarsi ai carabinieri della compagnia di Novara dopo tre ore di fuga ma restano ancora molte zone d’ombra sulla dinamica dei fatti: indagini sono in corso per ricostruire le ragioni dell’omicidio.

La vittima, padre di due bambini, si era da poco separato dalla moglie ed era tornato a vivere con la madre. Secondo una prima ipotesi alla base dell’oceano gesto la gelosia: un tarlo, che si è insinuato giorno dopo giorno nel fratello, convinto che dietro la simpatia nei confronti della moglie, probabilmente ricambiata, si nascondesse altro.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it