Santo Stefano di Camastra è un “Comune fiorito” grazie al “solare termico” gratuiti per tutti

Santo Stefano di Camastra è uno dei 46 comuni italiani che hanno acquisito il marchio di qualità riconosciuto dalla giuria nazionale Comuni fioriti.

Alla città delle ceramica il riconoscimento più importante per lo straordinario impegno e per i grandi risultati conseguiti sul tema della qualità ambientale, dell’innovazione e del miglioramento del decoro urbano.

Santo Stefano di Camastra, infatti, è la prima città in Italia che assegna gratuitamente a tutti i cittadini che ne faranno richiesta l’impianto per il solare termico.

Presenti alla manifestazione finale per la premiazione tenutasi a Pomaretto in Piemonte l’assessore Rampulla ed il Sindaco Francesco Re.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Rampulla “è un risultato che premia il grande lavoro di squadra che tutta l’amministrazione, unitamente ai tecnici ed alle proprie maestranze ha realizzato per migliorare le condizioni ambientali e di vita dei propri cittadini, dedico questo premio a tutti i cittadini che hanno con grande senso di responsabilità e diligenza civica hanno contribuito al raggiungimento di questo importante riconoscimento”

L’acquisizione del marchio di qualità – dice il Sindaco – rappresenta non un punto di arrivo ma di ripartenza che ci stimola ancor di più a lavorare per la nostra comunità e per il territorio tutto per migliorare la qualità di vita da offrire ai nostri cittadini e soprattutto per regalare alle future generazioni, al nostro patrimonio più prezioso, i nostri giovani una città più verde, più sana e più ecosostenibile.

