Coppa Sicilia: il San Fratello batte lo Sporting Termini e lo aspetta al Gagliani

di Fra Pè – Allo Stadio Enzo Curreri di Trabia, si affrontano per il secondo turno della Coppa Sicilia per le squadre di prima categoria, l’A.S.D. Sporting Termini e l’A.S.D. San Fratello.

Lo Sporting Termini secondo in classifica nel girone B, viene da 9 risultati utili, la squadra allenata da Domenico Geraci, non aveva ancora perso, dall’altro lato c’è un San Fratello ambizioso e affamato che, dopo qualche errore iniziale in campionato sta cercando di imporre il proprio gioco e visto i recenti risultati, possiamo affermare che ci sta riuscendo.

Il San Fratello inizia la gara con un po’ di timore, anche perché i padroni di casa hanno cercato di imporsi immediatamente, l’ultima mezzora del primo tempo suona la sveglia per i nero-verdi, che prendendo le giuste misure iniziano ad aggredire lo Sporting Termini passando meritatamente in vantaggio con Salvatore Nicosia, che con un bel tiro in diagonale supera il portiere giallo-blu Palmisano.

I ragazzi di Reale non si fermano, ormai hanno capito come superare la squadra avversaria e prima con Emanuele che colpisce il palo, con il solito Nicosia poi e con Calabrese e Caprino successivamente, tentano i raddoppio, non riuscendo purtroppo nell’impresa di ipotecare il turno.

Nel secondo tempo prevale l’equilibrio, la squadra di casa attacca dimostrando di essere una formazione di alta classifica, il San Fratello arranca un po’ ma non soffre più di tanto la manovra dei padroni di casa che nel finale vanno vicini al pareggio, non impensierendo più di tanto l’estremo difensore nero-verde Versaci.

Reale soddisfatto e gongolante per la vittoria contro un ottimo Sporting Termini evidenzia come questa vittoria di livello, alza il morale e dà fiducia.

“Vincere aiuta a vincere– sottolinea l’allenatore sanfratellano- dobbiamo rimanere umili perché ancora non abbiamo superato il turno e loro il 4 dicembre verranno al Gagliani per vincere. Noi da parte nostra siamo fiduciosi e dobbiamo continuare a lavorare sodo. Ora ritorniamo a pensare al campionato”.

Stuzzicando Reale ho chiesto se questo San Fratello può andare in promozione e vincere anche la coppa Sicilia, mi ha risposto che l’obbiettivo è fare bene e ciò che conta per il momento è lavorare, sudare e pedalare a testa bassa, il resto si vedrà gara dopo gara. Risposta sodisfacente che fa presagire ottimi risultati

In panchina si nota la presenza di 3 juniores: Salvatore La Marca, Salvatore NicosiaII e Diamano Dinu, provenienti dalla “cantera” nero verde, frutto del lavoro di Ciro Mancuso che per motivi di lavoro non allena da qualche anno e di Delfio Bellitto che continua a spendere il proprio tempo per i ragazzi di San Fratello.

A.S.D. Sporting Termini – A.S.D. San Fratello. 0-1 (Nicosia)

A.S.D. Sporting Termini: Palmisano, Bazzone, Maciocia, Porretta, Mannisi, Marfisi, La Rosa, Sartori, L.Geraci, Comella, Cascio. All. D. Geraci

A.S.D. San Fratello: Versaci, Salanitro, Galati, Margò, Drago, Cortese, Emanuele (55’Mangione), Bontempo, Calabrese, Caprino (50’Marino), Nicosia (70’ La Marca). All. Reale

