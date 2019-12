Si trova a Gangi la migliore scuola superiore della Sicilia

Secondo l’indagine Eduscopio realizzata dalla Fondazione Agnelli, l’Istituto “G. Salerno” non ha eguali in regione nel preparare i propri studenti all’università.

E’ la scuola superiore che prepara meglio i propri studenti per l’università. In tutta la regione. Si trova a Gangi, centro da 6500 abitanti nelle Alte Madonie. L’Istituto “Giuseppe Salerno” mette insieme liceo scientifico – anche con l’indirizzo sportivo – e il tecnico economico – con tre indirizzi: turistico, sistemi informativi aziendali, amministrazione e marketing. Secondo la Fondazione Agnelli, nello scientifico solo il 14% dei diplomati non si immatricola e solo il 5% non supera il primo anno universitario mentre la media dei voti sfiora il 27 su 30.

Per il tecnico economico, ovviamente, i dati sono diversi perché per molti – il 61% – l’obiettivo, poi, è trovare un lavoro non proseguire il percorso di studi. Ma tra chi si iscrive, solo il 2% abbandona prima del primo anno e la media è del 25. Il nodo dolente, però, è che solo il 29% di chi cerca un lavoro, lo trova, nonostante gli sforzi della scuola con laboratori, alternanza scuola lavoro e progetti per mettere in contatto professionisti e studenti. (di Agnese Licata- Rai news)

