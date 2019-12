Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza ospita il Basket Cefalù 1972

Sfida inedita per la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza che nell’ultimo match della settima giornata affronterà il Basket Cefalù 1972. La formazione normanna è nata in estate e vuole rinverdire i fasti della prima società della cittadina del palermitano. L’inizio di torneo non è stato come da previsioni (1 vittoria casalinga col fanalino di coda Canicattì e 4 sconfitte) e la dirigenza ha deciso per l’esonero di coach Del Vecchio, sostituito da Filippone. Il top scorer è Vago (16,4 punti di media), con Zendeli (16,0) e Powell (15,00) che garantiscono un buon apporto in attacco. L’esperto ex Zannella Pirrone (14,00), Culum (6,0) e il promettente play Rosponi (5,0) si dividono il peso dell’attacco. A completare il roster Arati, Cimino, Golubovic, Manzone, Saccà e Vacca. Per Vidakovic e compagni sarà l’occasione di riprendere il percorso dopo lo stop con la capolista Svincolati Milazzo per non perdere terreno dalle posizioni di testa.

Palla a due per Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza – Basket Cefalù 1972 domenica 8 dicembre alle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di Piazzale Pertini di San Filippo del Mela, arbitreranno Giuseppe Caci di Gela (CL) e Federico Mameli di Augusta (SR).

Aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del match durante la partita sulla pagina Facebook ufficiale:

https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

