Lutto nel mondo dei giornalisti: è morto Ubaldo Smeriglio

Stamattina è morto Ubaldo Smeriglio. Giornalista, poco più che cinquantenne, conosciuto per la sua bravura e la sua “penna”, e che negli ultimi anni di una carriera conclusa troppo presto, ha lavorato come ufficio stampa del gruppo Caronte & Tourist. Un ruolo che gli ha consentito di coltivare rapporti con colleghi non solo messinesi, che ne hanno sempre apprezzato la correttezza e la disponibilità.

Scrittore e poeta, del 2013 il giallo “Il naso di Cateno per lo Zolfo” edito da Pungitopo ed “Hemingway fu eclatante” del 2018 di Nicolò Edzioni, un racconto in cui ritornerà a fare il giornalista indagando sull’efferato omicidio di un notabile nel luogo in cui è sbarcato.

I funerali si svolgeranno domani alle 15 alla chiesa di S. Maria di Gesù a Provinciale.

