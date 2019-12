Le scuole di Acquedolci e San Fratello sono plastic free

l’I.C. di Acquedolci- San Fratello ha aderito nei giorni scorsi alla rete “Scuole Plastic free per un futuro sostenibile” promossa dall’Associazione Marevivo che opera su tutto il territorio nazionale per la conservazione della biodiversità, lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione e la promozione delle aree marine protette e l’educazione ambientale.

La Direttrice Regionale di Marevivo Sicilia, Mariella Gattuso ha sottolineato, alla presenza delle centinaia di studenti dei vari plessi e ordini, il ruolo fondamentale della scuola nella formazione e nella sensibilizzazione delle nuove generazioni sulla minaccia rappresentata dall’inquinamento da plastiche e sull’importanza della tutela dell’ambiente. “Aderire a un’iniziativa di tale portata– afferma il dirigente Scolastico Germana Lanzafame – significa contribuire a creare un effetto moltiplicatore di quanto condiviso con gli alunni, che potranno trasferire in famiglia e tra gli amici le buone abitudini e uno stile di vita più consapevole, responsabile e rispettoso”.

Durante la doppia manifestazione, svolta sia ad Acquedolci che a San Fratello, sono state donate a tutti gli alunni dell’Istituto delle borracce alimentari di alluminio dall’On. Valentina Zafarana e dall’On. Antonio De Luca, Deputati Regionali del Movimento 5 Stelle, che per l’occasione hanno raggiunto i due centri nebroidei. Presente anche la Senatrice Grazia D’angelo. Importante il messaggio che hanno lanciato ai docenti dell’Istituto: educare al rispetto dell’ambiente e del luogo in cui si vive è il primo fondamentale passaggio per crescere bambini che diventeranno adulti civili e consapevoli, non solo di se stessi, ma anche del mondo in cui abitano. Presenti anche le Amministrazioni dei due comuni. Gli Assessori di San Fratello Anna Calcò e Maria Rosa Mancuso, unanimi nell’affermare l’importanza di questo evento che vede la Scuola, la Politica e l’Associazionismo operare insieme per tutelare l’ambiente e le sue risorse. Il Vicesindaco di Acquedolci Salvatore Oriti, ribadisce gli importanti risultati ottenuti in merito alla raccolta differenziata e si impegna a promuovere l’eliminazione delle plastiche anche dalla mensa scolastica.

