Class Action contro la Raffineria di Milazzo, oltre 250 i cittadini a tutela del territorio

Una lotta che dalla piazza passa alle aule dei tribunali. A tutela della salute pubblica. Sono oltre 250 i cittadini che hanno affidato le loro speranze affidate agli Avvocati Giardina e Rotelli. Dopo decenni di paura, scoraggiamento e senso di impotenza, finalmente i cittadini residenti a Milazzo e nei paesi limitrofi hanno trovato il coraggio e la forza di alzare la testa e combattere per la tutela del proprio territorio affidando le loro sorti ai legali Antonio Giardina e Paolo Rotelli.

Sono state infatti già depositate dai legali 3 denunce con in totale oltre 250 cittadini firmatari e ve n’è una quarta, ancora non depositata, lasciata aperta per le adesioni dell’ultim’ora ed è arrivata già ad ulteriori 30 sottoscrizioni circa.

Gli ultimi successi processuali hanno stimolato la popolazione residente che oggi vede nei legali Rotelli e Giardina il proprio punto di riferimento in queste battaglie e non solo. Un ruolo importante in tutto questo è stato anche giocato dal dott. Giuseppe Marano “che ci ha creduto fin dall’inizio – dicono gli avvocati – e che oggi con il suo cad sociale raccoglie notevoli adesioni ed attestati di stima”.

I Legali Rotelli e Giardina, in concerto con il dott. Marano, incontreranno venerdì 20 dicembre, alle ore 17:00, in Milazzo, Via Fiumarella, 19, c/o Agriturismo Green Park tutte le persone costituite parti civili, le persone firmatarie delle denunce per aggiornarle sullo stato dell’arte dei processi e sulle azioni da intraprendere nonchè tutti i cittadini interessati a chiedere delucidazioni.

I legali Giardina e Rotelli dichiarano: “ovviamente i nostri assistiti sono stati e sono informati singolarmente e tempestivamente di ciò che li riguarda…appare comunque doveroso fissare questo appuntamento di fine anno per trarre insieme le somme di quanto si è fatto ed organizzarci per il futuro. Sentiamo quotidianamente la stima dei nostri assistiti e forniremo loro un servizio di informazione, assistenza e quant’altro a 360 gradi. Saremo inoltre lieti se aderissero altri cittadini a cui poter fornire tutte le informazioni di cui necessitano.”

