Il cordoglio dell’Asp 5 – AO Papardo per la tragica morte dell’infermiere Tripodo

Il dg dell’AO Papardo Paolo La Paglia ha inviato un messaggio di cordoglio a seguito della tragica morte dell’infermiere Paolo Tripodo.

“Sono stato Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina dal 26 marzo al 17 dicembre 2018, avendo modo di conoscere e apprezzare Carmelo Tripodo prima di tutto come dipendente; professionista impeccabile si dedicava con amore al suo lavoro di dirigente infermieristico e aveva il sorriso sempre a disposizione per chiunque, soprattutto per i malati e i sofferenti.

Ho successivamente avuto la fortuna di rendermi conto delle sue grandi doti umane; ricordo il suo fervore nel prendere parte attivamente alle messe aziendali officiate da Padre Francesco nei periodi di Pasqua e di Natale, e ricordo la sua calorosa stretta di mano tutte le volte che la sera ci incontravamo casualmente per strada, nella zona dell’Annunziata, e mi chiedeva… come va all’ASP?

Profondamente addolorato per la sua assurda morte, mi associo personalmente e a nome di tutti i dipendenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina al dolore della famiglia; è proprio vero che se ne vanno sempre i Migliori.”

