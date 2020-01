L’Asd San Fratello gela l’Umbertina e si prepara per la Futura

di Fra Pè – Alla vigilia dell’Epifania il San Fratello pur vincendo non manifesta del tutto la sua bellezza, mentre l’Umbertina trova nel sacco il carbone, non quello della Befana, ma i quattro gol che la squadra di mister Reale ha rifilato al Gagliani dove il freddo ha fatto da padrone.

Meno cattivo del solito, il San Fratello conduce la gara contro la cenerentola del campionato di prima categoria, l’Umbertina, ultima a solo quattro punti, senza sforzi, impegnando il portiere avversario Svezia e sciupando clamorosamente occasioni sotto porta con Calabrese, Carbonetto e Marino.

Il capitano nero-verde per farsi perdonare coglie l’assist di giovane centrocampista proveniente dalla “cantera” sanfratellana, Matteo Emanuele, e porta in vantaggio il San Fratello. Passano pochi minuti e l’arbitro il Signor Marino Fabio della sezione di Marsala manda tutti negli spogliatoi.

Nel secondo tempo la squadra di casa sembra aver smaltito il cibo ingerito in questi giorni di festa e si rende più concreta il fase realizzativa: da 30 metri un missile di Giacomo Bontempo firma il raddoppio del San Fratello, niente da fare per il portiere dell’Umbertina che inizia ad accusare i colpi nero-verdi che continuano a spingere in avanti in cerca della goleada.

Al 65’su un cross dalla sinistra di Bontempo, Mangione con un tiro dei suoi prende in pieno la traversa, Carbonetto da bomber di razza si fa trovare pronto e con una zampata vincente sigla il 3 a 0. Non è ancora finita perché c’è spazio per Nicosia che realizza il poker su cross di Giovanni Galati. C’è anche un quinto gol realizzato dal numero 32 Salvatore Morello, ma l’arbitro Marino annulla per un presunto fallo commesso proprio dall’attaccante nero-verde.

Se l’Umbertina non subisce la goleada è merito di Svezia che salva tutto ciò che può. Versaci oggi ha solo preso freddo, gli avversari non l’hanno assolutamente impensierito.

Reale si gode tre punti preziosi che lo tengono ai piani alti della classifica: “Intanto stasera festeggiamo, da domani iniziamo a lavorare duramente concentrandoci sulla prossima gara contro la Futura. Vogliamo arrivarci senza pressioni, anche perché considero la mia squadra matura e pronta ad affrontare degli avversari che condividono con noi la stessa posizione in classifica. Non scordiamoci che sono venuti a vincere qui a San Fratello.” “Sarà importante vincere– conclude Reale- ma non è una gara che decide il campionato”.

Soddisfatto anche il vice presidente Salvatore Manasseri: “Ringrazio tutti i ragazzi, l’allenatore e i nostri tifosi che malgrado il freddo sono presenti e ci sostengono in questo nostro cammino che si fa sempre più interessante. Non posso non pensare ai punti persi per strada, ma il campionato è ancora lungo e può succedere di tutto, noi come società ci crediamo”.

Da qui ad Aprile saranno 12 finali che l’ASD San Fratello dovrà disputare per il tanto desiderato salto di qualità non dimenticando gli ottavi della Coppa Sicilia… Come direbbe il poeta francese Guillaume Apollinaire “È giunto il tempo di riaccendere le stelle.”

