Coronavirus: monitorata per precauzione l’insegnate di San Fratello. Il Sindaco, niente allarmismi

di Fra Giuseppe Maggiore – Il Sindaco di San Fratello, dott. Salvatore Sidoti Pinto, nel pomeriggio ha emanato un comunicato dove afferma che in data 22.02.2020 è tornata da Codogno, comune con casi accertati di infezione da Coronavirus, una giovane insegnante per trascorre il carnevale nel proprio paese.

Nel comunicato si legge che: “La signorina e i familiari insieme ad un altro nucleo familiare con cui è venuta in contatto sono stati sottoposti ad isolamento volontario precauzionale. Sono state avvertite le Autorità Civili e Sanitarie ed Unità di Crisi. Tutti i componenti sono monitorati, forniscono continuamente i dati del monitoraggio e allo stato attuale godono tutti ottima salute.” Così il sindaco di San Fratello che rassicura tutta la cittadinanza esortandola a non creare allarmismi inutili.

E sulle famiglie coinvolte dichiara che: “Le famiglie in questione si sono dimostrate sin dall’inizio disponibili a collaborare, da persone sensibili e mature hanno capito qual era la cosa migliore da fare, sono sicuro che non c’è nessun contagio”.

Anche la Presidente del Consiglio Betty Morello esorta tutti a non creare panico ed evitare inutili commenti sui social che non fanno altro che recare danno alla comunità e alle famiglie coinvolte. “Credo che non sia giusto condannare e giudicare la giovane insegnante e attribuirle colpe che non ha. La ragazza non sta ne male e non presenta nessun sintomo del coronavirus. È tornata prima che a Codogno scoppiasse tutto questo caos per passare il Carnevale a San Fratello suo paese natale e non per scappare. Ne la ragazza, ne tanto meno gli altri componenti della famiglia presentano, al momento i sintomi dell’infezione da coronavirus e seguiranno scrupolosamente tutti i controlli previsti dal protocollo. Si stanno prendendo le giuste precauzioni. Cerchiamo di stare tutti tranquilli e in cambio di creare paure inutili facciamo sentire il nostro affetto alla ragazza e alla sua famiglia” questa la dichiarazione della giovane presidente del Consiglio Comunale di San Fratello.

L’isolamento avrà durata 15 giorni, la giovane insegnante e i suoi familiari dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni di prassi suggerite dell’autorità sanitaria. Ma come si è già detto, solo per precauzione.

Intanto la vita nel centro nebroideo continua nella normalità. Ci si prepara a vivere questi ultimi giorni di Carnevale anche se con un pizzico di preoccupazione, con balli e carri allegorici preparati dai giovani del luogo.

