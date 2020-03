Mostra Collettiva “Punti di vista” di Spazio Macos sospesa per Coronavirus

“Spazio Macos sospende temporaneamente tutte le attività al pubblico, per continuare in quelle di programmazione degli eventi futuri. Pur avendo sempre adottato tutte le misure per tutelare la salute pubblica, alla luce del decreto governativo dell’ 8/03/2020 e alla luce dei risultati dei contagiati in aumento, diventa necessario prendere una decisione più stringente, per contribuire, nel nostro piccolo, ad accrescere l’efficacia delle misure di contenimento adottate, contro la diffusione del coronavirus. Con la speranza che presto si torni operativi e alla normalità, ringraziamo tutti.Resta inteso che l’esposizione della mostra collettiva in corso” Punti di vista,”continuerà al ripristino delle attività. Arrivederci a presto…e restate a casa. #iorestoacasa”

E’ quanto si legge da un post su facebook della pagina Spazio Macos. In questi giorni lo spazio diretto da Mamy Costa aveva esposto una mostra collettiva intitolata “Punti di vista” con le opere di diversi artisti messinesi e non. La mostra era iniziata il 7 marzo scorso e sarebbe continuata fino al 18 marzo prossimo. Vi aggiorneremo sulla ripresa della mostra ad oggi sospesa. Qui una video – intervista di Michele Bruno a Mamy Costa e all’artista Giovanni Pione.

