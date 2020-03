il Sindaco fa un passo indietro; le ordinanze ci sono ma c’è soltanto coprifuoco dalle 15

Michele Bruno – Durante la sua consueta diretta, il Sinaco di Messina, Cateno De Luca, conferma le sue disposizioni per l’emergenza Coronavirus, che però passano da una a tre ordinanze sindacali su tre ambiti: trasporto, sanificazioni/disinfestazioni e mobilità nel centro urbano. “Sono già firmate”, dice lui stesso, ed entreranno in vigore domani alle 21, piuttosto che questa sera, perché, chiarisce il Sindaco “Non siamo alla ricerca dello scontro con nessuna figura istituzionale. Non sarebbe possibile avere i chiarimenti entro le 21 di oggi” quindi se ne posticipa l’esecutività. Si è deciso questo a seguito del colloquio telefonico in mattinata col prefetto Maria Carmela Librizzi, che ha annunciato di voler fornire domani le sue spiegazioni sulla nullità dell’ordinanza sindacale numero 60. (Qui il testo delle ordinanze dal post su Facebook del Sindaco.)

il contrasto tra i decreti del Presidente del Consiglio di questi giorni, in particolare i dpcm 9 e 11 marzo 2020, ha reso necessario all’amministrazione procedere ad alcuni passi indietro. Il Governo aveva disposto la chiusura di gran parte delle attività economiche, ma non di molte altre che il Sindaco avrebbe voluto sospendere. Sono chiuse, chiarisce l’Assessore Musolino, le vendite al dettaglio, tra cui: tutti i mercati salvo che quelli alimentari, servizi di ristorazione come bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie escluse mense e catering continuativo, attività con licenza a domicilio, e quelle stradali, autostradali,e nelle ferrovie e aeroporti; chiusi i servizi alla persona: estetisti, acconciatori (tranne tinto-lavanderie e pompe funebri – vedi allegato 2 dell’ultimo dpcm). “Alcune attività che il Dpcm 11 Marzo prevede restino aperte,come le profumerie, non possiamo chiuderle – dice il sindaco – anche se aspettiamo chiarimenti dal Prefetto” aggiunge “Per noi non ha senso!”. Chiarisce però “Le faremo restare aperte nell’arco entro le 9-15”. aggiunge poi il Primo Cittadino “Domani faremo uno schema per rendere più chiaro il quadro”.

I gestori delle attività saranno comunque tenuti ad esibire alle autorità, a seguito delle ordinanze, i documenti attestanti le sanificazioni dei locali come sarà richiesto.

Riguardo il dubbio che le leggi nazionali prevedano soltanto un invito e non un ordine a non uscire, precisa che “un Sindaco può essere rimosso se viola leggi costituzionali.” Abbiamo tolto l’ordine di stare a casa ma resta l’ordine di esibire la certificazione per gli spostamenti. Restano comunque le sanzioni previste per la violazione dei dpcm.

Ha ritenuto precisare “Chiedo scusa alla stampa nazionale che mi ha inseguito per chiedermi di rilasciare dichiarazioni, ma non ho intenzione di partecipare a dibattiti televisivi!”.

il Vicesindaco Mondello definisce invece l’ordinanza che prevede la riduzione delle corse di tram e Bus e dice “siamo comunque in attesa di un provvedimento regionale.” tuttavia “abbiamo limitato dalle 6 alle 21 l’orario dei bus, con riduzione conseguente delle corse: 18 linee attive, 23 bus, 90 autisti. riguardo i tram: saranno 3, attivi dalle 6:30 alle 20.”. Si provvederà alla sospensione delle ZTL (le così dette strisce blu), chiusura dei parcheggi “il Fosso”di Via La Farina e Zaera. Resta attivo Cavallotti perché si tratta di un parcheggio gestito in modo automatico. Verrà anche provveduto alla disinfezione giornaliera e sanificazione dei mezzi nonché alla emanazione di altre regole per la fruizione dei mezzi che verranno pubblicizzate sui bus stessi e sui media. Continua intanto l’attività ordinaria dell’amministrazione, è stato ad esempio demolito il fabbricato Ex Sanar.

L’Assessore Minutoli invece assicura che, secondo l’Asp, i dati sui contagi a Messina risultano invariati.

E’ stato ribadito nuovamente intanto che “Amam garantirà i servizi essenziali: gli sportelli aperti al pubblico saranno chiusi e invece implementati i servizi informatici.” Viene inoltre confermato il blocco delle riduzioni e sospensioni delle erogazioni.

Sul fronte Messinaservizi, l’azienda provvederà alla sanificazione della rete viabile cittadina, delle piazze e dei mercati alimentari per tre volte in tre giorni. “Inizierà da lunedì, in tutti i villaggi” dice il Sindaco.

Domani alle 19 ci sarà una nuova diretta in cui il Sindaco parlerà anche delle donazioni arrivate dai cittadini messinesi.

In questo articolo trovate tutti i numeri e i contatti utili per l’emergenza.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it