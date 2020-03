Covid19: anche il Policlinico di Messina accreditato per analisi tamponi

Anche l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina è stata accreditata dall’Assessorato Regionale alla Salute per l’effettuazione delle analisi dei tamponi rino-faringei, nell’ambito dell’emergenza coronavirus.

Naturalmente non si tratta di un servizio aperto al pubblico, bensì a supporto del sistema regionale e che, in questo momento di emergenza, garantirà un supporto alle Aziende Sanitarie che ne avranno bisogno.

Intanto in Sicilia scatta la proroga, dal 31 marzo al 30 giugno, per la presentazione dell’attestato di esenzione del ticket sanitario relativo all’anno 2019/20. Lo ha stabilito l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, attraverso un proprio decreto, che rientra tra le misure adottate dalla Regione Siciliana nell’ambito dell’emergenza nazionale Coronavirus. La decisione è stata assunta alla luce delle iniziative di contenimento intraprese in Sicilia e per scongiurare, così, eventuali affollamenti dell’utenza presso gli uffici delle Aziende sanitarie provinciali.

