Ultim’ora, caravan da Reggio scortati all’Hotel Europa e messi in isolamento

Riportiamo una notizia che ci è appena arrivata. Parrebbe che dei caravan partiti da Reggio e siano stati scortati dalle autorità a Messina fino all’Hotel Europa, dove sono stati messi in isolamento in attesa di ulteriori provvedimenti. la situazione sarebbe stata sbloccata direttamente dal Ministro degli Interni Luciana Lamorgese, che avrebbe dato appunto l’ok al trasferimento. Pare che saranno costretti a passare nelle strutture dell’albergo quantomeno la notte. Nei video e nelle foto di cui siamo in possesso sono presenti Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. Sempre dalle nostre fonti veniamo a sapere che le persone presenti all’interno dei veicoli avrebbero fatto rimostranze anche molto dure nei confronti delle Forze dell’Ordine, chiedendo subito tamponi per poter essere rilasciati. Pare che il traffico sulla Strada Statale sia appunto bloccato per il verificarsi di questa situazione. Al momento la situazione sembra tuttavia ricomporsi. Ci riserviamo di aggiornare e modificare non appena i contorni della vicenda saranno più chiari.

