Emergenza Coronavirus: a Lipari si incatena alle porte del Comune, ”sono un lavoratore stagionale, ma non avrò il bonus da 600 euro”

di Luana Spanò – Questa mattina a Lipari, Maurizio Turcarelli, 50 anni, si è incatenato all’ingresso del Comune di Lipari. È un lavoratore stagionale, ma non riuscirà ad ottenere il bonus tanto atteso di 600 euro. L’azienda per cui lavorava non rientra tra i codici ateco delle attività svolte per cui è prevista la prestazione a sostegno del reddito. Ha dovuto abbandonare la protesta quando il comandante della polizia municipale gli ha chiesto di seguirlo. Rischiava una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Non ha ancora avuto la possibilità di incontrare il sindaco, consiglieri o assessori. Il primo cittadino Marco Giorgianni, gli ha fatto sapere che proferirà in merito all’episodio in diretta facebook, oggi alle ore 16.

Maurizio ha lavorato in un pontile dell’isola per tutta l’estate, ha in seguito ottenuto l’indennità di disoccupazione fino al 31 dicembre. Oggi 2 aprile le risorse economiche di Maurizio sono ultimate. Neanche la figlia, lavoratrice stagionale in un negozio di abbigliamento, otterrà il bonus a sostegno. Maurizio, la moglie, la figlia e il nipotino non potranno neanche contare sull’inizio della stagione lavorativa, già fortemente compromessa.

In una nota inviata al sindaco, il 28 marzo aveva già espresso le sue remore sull’accesso al bonus. Paure che oggi si sono concretizzate. Sempre nella suddetta nota aveva chiesto al sindaco di Lipari di farsi portavoce nelle sedi opportune, con il supporto dei sindaci dell’isola di Salina e delle altre isole minori, della particolarità delle situazioni insulari. Chiedendo la prosecuzione della NASPI, per tutti coloro che non sarebbero riusciti ad accedere al bonus.

Oggi, Maurizio torna a chiedere a gran voce la stessa identica cosa: “Non voglio strumentalizzare nulla, e sono già a conoscenza della possibilità di richiedere buoni pasto messi a disposizione dall’amministrazione. Ma abbiamo bisogno anche di un sostentamento mensile, ne abbiamo bisogno adesso”.

