Agricoltura: Bonino a Bellanova, “bene proposta regolarizzare immigrati “

”Una urgente misura di buon senso” per far fronte alla mancanza di lavoratori in agricoltura “e’ quella, giustamente proposta dal Ministro Bellanova, di aprire canali di immediata regolarizzazione degli stranieri impiegati nel lavoro agricolo”. Lo ha detto la leader di +Europa Emma Bonino, durante la diretta live sui canali social di +Europa.

Lo scopo e’ “sia contrastare i fenomeni di caporalato e di intermediazione mafiosa, sia offrire risorse necessarie alle imprese del settore, nel pieno rispetto della legalita’ e delle norme contrattuali”.

“No allo sfruttamento, si’ alla legalita’ – ha aggiunto – no all’ipocrisia, si’ al riconoscimento del ruolo insostituibile che gli stranieri esercitano nel lavoro agricolo. Per questo, serve subito un provvedimento che restituisca una garanzia effettiva ai diritti dei lavoratori e offra una piena tutela alla attivita’ delle imprese”.

Qui potete vedere la registrazione della conversazione con il Ministro Bellanova e il presidente di ConfAgricoltura Giansanti

