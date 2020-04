Coronavirus a Messina: dal 4 aprile riaperti negozi per l’igiene e le profumerie

L’ordinanza entra in vigore dalle ore 8.00 di domani, sabato 4 aprile, avrà durata fino al 13 aprile 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l’hanno determinata.

L’ultima ordinanza del sindaco De Luca che seguendo il Governo sulla proroga della validità dell misure prese fino al 13 aprile prevede alcune novità, con l’integrazione di attività commerciali come proposto dal consigliere comunale Massimo Rizzo che aveva anticipato la richiesta nel corso della nostra diretta pomeridiana.

Da domani 4 aprile e fino al 13 infatti potranno essere aperte le attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale, di saponi, detersivi e articoli per la pulizia della casa. L’orario di apertura sarà alle ore 8.00 e la chiusura alle ore 14.00. Saranno chiuse nei giorni festivi.

L’ordinanza dispone inoltre di limitare, per gli esercizi commerciali di qualsiasi grandezza e della media e grande distribuzione, il commercio ai soli articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale, di saponi, detersivi e articoli per la pulizia della casa, con interdizione all’accesso alla parte di esposizione dedicata agli altri articoli dei quali, secondo le disposizioni vigenti, è attualmente sospesa la vendita e il commercio.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it