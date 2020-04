ROMA, 6 APR – Ci saranno risposte “in tempi brevi” ed in “pochi giorni” si avra’ la validazione dei test sierologici da poter usare su larga scala su campioni della popolazione. Lo afferma all’ANSA il presidente del Consiglio superiore di sanita’ Franco Locatelli. La validazione dei test avverra’, spiega, “sulla base di 4 criteri e dovranno essere test con una valenza nazionale, in modo che non vi sia il rischio di difformita’ tra le varie Regioni”. (ANSA)

