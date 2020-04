Coronavirus. San Fratello, l’amministrazione dona mascherine cucite dalle donne del luogo

Nella difficile battaglia contro il contagio da Coronavirus ogni contributo fatto con entusiasmo ha un valore enorme, e in questi giorni le iniziative in varie parti del Paese per soccorrere i cittadini mostrano un valore umano altissimo. Non sono mancati gesti di solidarietà neppure sui Nebrodi dove a Galati Mamertino, Maria Grazia Trovato originaria di San Fratello, proprietaria di una piccola azienda che produce cappotti per Maxmara ha realizzato tremila mascherine, insieme alla sua squadra composta da quatordici donne e mamme, ordinate dall’Amministrazione Comunale nebroideo. In ogni comune la solidarietà e la vicinanza alla gente non è mancata.

A San Fratello il Sindaco Dott. Salvatore Sidoti Pinto, abituato a gestire situazioni di emergenza, insieme all’Amministrazione e alla Caritas interparrocchiale ha organizzato la spesa sospesa nei supermercati del luogo. Senza creare allarmismi ma con sguardo attento ai bisogni dei propri cittadini il sindaco che è anche medico, insieme all’assessore Rosuccia Mancuso e il presidente del consiglio Betty Morello ha fatto in modo di assicurare a quante più persone la possibilità di avere una mascherina.

È noto a tutti l’attaccamento dei sanfratellani per il proprio paese, così comprato il tessuto e tutto ciò che serve, gli amministratori hanno trovato terreno fertile nelle donne di San Fratello che nel giro di un paio di giorni sono riuscite a cucire circa mille mascherine a titolo del tutto gratuito, donando il proprio tempo e la loro professionalità.

“Verranno consegnate prima di tutto a chi rischia quotidianamente per assicurare i servizi, i vigili urbani e gli esercenti, per poi allargare la platea fino ad esaurimento. – afferma l’assessore Mancuso – Avremmo voluto assicurare a tutti questa protezione, ma la tanta ricerca di materiale quanto più idoneo possibile per la realizzazione ci ha permesso di avere solo questo, sicuramente ci impegneremo per il futuro con la speranza che servano sempre meno”.

“Non mi stupisce la buona volontà delle donne sanfratellane, la loro disponibilità e gentilezza, sentirsi dire ‘ per il mio paese questo ed altro’ sicuramente è motivo di orgoglio ed emozione, a loro va il nostro più grande grazie- aggiunge con soddisfazione la giovane presidente del consiglio Betty Morello– In questo momento San Fratello ha bisogno di tutti noi, se tutti facciamo la nostra parte ne usciremo, con qualche graffio, con qualche mancanza ma sani e salvi”

Encomiabile è il lavoro di tutti gli amministratori: vicesindaco e Consiglieri di maggioranza e di opposizione che sin da subito si sono resi disponibile per fronteggiare un virus che nei comuni limitrofi sta seminando contagi e morte.

La sinergia con gli uffici preposti che stanno cercando di salvaguardare ogni cittadino rispondendo prontamente a tutte le loro esigenze, il lavoro attento e il controllo del territorio da parte della Polizia Municipale e dei Carabinieri della locale Stazione, comandata dal nuovo Maresciallo Danilo Bottiglione, stanno facendo si che San Fratello non abbia casi di contagio.

“Stiamo chiedendo un grosso sacrificio ai nostri concittadini, ma ne va del bene del nostro paese, insieme ce la faremo” conclude il Dott. Sidoti che proprio ieri ha dovuto emanare un’ordinanza per sospendere la famosa tradizione “i Giudei di San Fratello”.

