Altoparlante volgare, genitori si rivolgono all’avv. Santi Delia per diffidare il Sindaco di Messina

Con un atto extragiudiziale l’avvocato Santi Delia chiede al Comune di Messina, in persona del Dirigente al ramo pro tempore, ove tali mezzi siano di proprietà o in disponibilità del Comune, alla Polizia Municipale di Messina, in persona del Comandante pro tempore,

l’immediata cessazione della diffusione del messaggio che da stamattina gira per le strade della città e su cui è intervenuto anche il garante per l’infanzia.

Ecco il testo integrale:

-premesso che in data odierna, come riportato anche da talune testate on-line di informazione1, nonché da vari concittadini anch’essi costretti presso le proprie abitazioni sembrerebbe che in varie parti del territorio comunale risulterebbero circolare diverse autovetture, dotate di altoparlanti utili a diffondere messaggi alla cittadinanza;

– che, per quanto possa apparire dall’ascolto di tali messaggi, sembrerebbe trattarsi della

voce del Sindaco della Città, “Il Vostro Sindaco vi augura una Santa Pasqua e ribadisce

l’ordine di non uscire di casa. IO RUSTU A CASA PI CAZZI MEI. Santa Pasqua a tutti

Voi”;

– che, a chi scrive, pare che tale mezzo di diffusione di messaggi alla cittadinanza che nel

Suo scopo sembra avere quello di ribadire l’invito a rispettare le indicazioni normative

vigenti in tema di permanenza nelle proprie abitazioni, risulti violare, per modi e toni, i

più basilari principi del vivere civico, della sobrietà e del decorso istituzionale

rappresentando, a contrario, per la miscellanea che riesce a rappresentare, un messaggio

così inadeguato da persino ingenerare confusione in chi lo riceve tale da non comprendere

la distinzione tra sacro (“Santa Pasqua”), serio (“ribadisce l’ordine a non uscire di

casa”), e faceto (recte scurrile) (“io rustu a casa pi cazzi mei”);

– che tale messaggio, per il mezzo di diffusione adottato (megafoni posti su autoveicoli in

movimento), ha come preciso obiettivo il raggiungimento di un numero massimo di

soggetti giacchè, a differenza delle comunicazioni trasmesse alla cittadinanza con canali

ordinari – quelli si intende cui deve volontariamente accedersi per ricevere tali messaggi,

quali televisione, social network, giornali on line o cartacei -, per l’importanza che

l’ordinamento riconosce a particolari momenti emergenziali o di rapida comunicazione

istituzionale, mira specificamente a raggiungere TUTTI i soggetti destinatari del

messaggio e cioè, tra essi, anche e soprattutto, chi non ha accesso, per propria scelta

volitiva, ad altri ordinari canali;

– che, in tal senso, la propagazione acustica di messaggi rappresenta una vera e propria

immissione intollerabile giacchè, per sua natura, ha l’ontologico obiettivo di diffondere

il messaggio ad una platea quanto più ampia di soggetti anche in quanto si prefigge la la

massima importanza del precetto che mira a trasmettere (“ribadisce l’ordine a non uscire

di casa”);

– che, proprio per tale natura del mezzo utilizzato, a chi scrive non pare possa consentirsi

l’uso delle espressioni utilizzate prive, peraltro, di qualsiasi necessità rispetto al precetto

da comunicare ai cittadini;

– che, difatti, per quanto tale messaggio sia già stato trasmesso dallo stesso Sindaco

durante il corso di una diretta televisiva nonché presente su vari canali social allo

stesso riconducibili, nel caso che ci occupa a chi scrive, così come a migliaia di altre

famiglie con soggetti minori o soggetti incapaci di valutare con autonomia e

discernimento tale messaggio, è impedito in tale caso di evitare a tali soggetti deboli

l’ascolto di tale messaggio che, a contrario, è forzatamente recapitato;

– che, in ogni caso, l’accostamento dell’espressione scurrile “io rustu a casa pi cazzi mei”

con quella dell’augurio sacro alla “Santa Pasqua” appare quanto mai inopportuno;

– che, in disparte l’inopportunità denunciata, a chi scrive pare che tale messaggio,

certamente inopportuno e diseducativo per tutti i minori costretti ad ascoltarlo

inevitabilmente portati a ritenere come corretto l’uso delle stesse in ogni contesto, sembra

poter violare anche precetti penali;

– che, tra questi, si rintraccia l’art. 726 c. p. (“atti contrari alla pubblica decenza”) a mente

del quale si punisce “chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,

compie atti contrari alla pubblica decenza” che, come è noto, trova la propria ratio

nell’esigenza di garantire il rispetto delle regole civili, sottese alla società organizzata e

delle regole sociali che impongono una certa continenza nell’esprimere il proprio

pensiero;

– che, al fine di consentire il diffondere di tali messaggi che, verosimilmente, per il fine che

si suppone vogliano perseguire, continueranno anche nelle giornate seguenti, si chiede

3

l’immediato intervento delle SS.LL. in indirizzo al fine di bloccare la circolazione di tali

mezzi;

– che, a chi scrive, non è nota la proprietà o disponibilità di tali mezzi – se del Comune di

Messina o di altri soggetti pubblici o privati – ragion per cui si rimette alle Autorità in

indirizzo ogni valutazione;

– che, in particolare, ove fossero automezzi privati va immediatamente disposto da parte

della Polizia Municipale il fermo di tali veicoli.

Quanto sopra premesso,

INTIMA E DIFFIDA

Al Comune di Messina, in persona del Dirigente al ramo pro tempore, ove tali mezzi siano

di proprietà o in disponibilità del Comune,

Alla Polizia Municipale di Messina, in persona del Comandante pro tempore,

l’immediata cessazione della diffusione del messaggio di cui in premesse

ESPONE

Per le valutazioni di competenza i superiori fatti a

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA

PREFETTO DI MESSINA

MINISTERO DEGLI INTERNI

ARCIVESCOVO DI MESSINA CURIA DI MESSINA

GARANTE DEI MINORI DEL COMUNE DI MESSINA

CHIEDENDO AD ESSI

Ciascuno per le sue competenze di provvedere ad attivare ogni mezzo giuridico utile ad

evitare il perpetrare della diffusione del messaggio di cui in premessa

