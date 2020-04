Il Garante dei minori del Comune di Messina su De Luca: “senza parole, ricevo pec e sto scrivendo al Prefetto”

di Palmira Mancuso – “Un messaggio fuoriluogo e incomprensibile”: è stato sommerso da una marea di pec il garante dell’infanzia di Messina Angelo fabio Costantino, che in queste ultime ore ha ascoltato incredulo il messaggio che dall’altoparlante gira per le vie della città e che abbiamo stigmatizzato stamattina.

“Si è valicato il limite, e tra poco chiederò formalmente un intervento del Prefetto, anche in considerazione delle tantissime segnalazioni da parte di genitori che subiscono il clima di questa città” – continua Costantino.

Il Garante dei diritti dell’Infanzia aveva cercato anche di anticipare la possibilità di pubblicizzare “la donazione delle uova” con una lettera inviata alle comunità di minori in cui scriveva “Vi prego di voler offrire ai bambini le Uova che la Protezione Civile metterà a disposizione con la preghiera di conservare la riservatezza e la privacy dei bambini a voi affidati dall’Autorita’ Giudiziaria Minorile”.

Anche su questo il sindaco non ha usato il buon senso. Ecco cosa ci ha spiegato il Garante: “proprio stamattina sono state consegnate circa 100 uova di Pasqua ai bambini ospiti delle Comunità per minori di Messina. Ieri sera sono stato contattato dalla Protezione civile regionale attraverso un Consigliere Comunale che in maniera discreta mi chiedeva a quali bambini si potessero recapitare le Uova che un generoso imprenditore ha donato alla protezione civile regionale. Mi sono messo a disposizione ed ho contatto i responsabili delle Comunità per raccogliere la loro disponibilità.

Stamattina le uova sono state consegnate ma contestualmente ho inviato una mail alle comunità pregandole di tutelare la privacy dei bambini. Ho sentito personalmente i responsabili e tutti abbiamo concordato che non andava pubblicizzata l’iniziativa. Lo stesso Consigliere comunale che mi ha coinvolto nel l’iniziativa mi ha chiamato solo per tricerarsi che tutto fosse andato a buon fine e con me ha condiviso la riservatezza. Non voglio essere trascinato in alcuna polemica perché in questo momento di emergenza ci sono bambini in comunità che non vedono i loro familiari da più di un mese e sono supportati dai loro educatori anch’essi provati da questa situazione.

Quanto alle immagini che ritraggono i bambini nella pagina FB del Sindaco hanno lasciato perplesso anche me ma indirettamente quelle foto sono state autorizzate dai genitori che ne hanno dato il consenso. Per mia inclinazione personale difficilmente attribuisco intenzioni negative agli altri e non voglio farlo neanche con il Sindaco.

Se avesse chiesto il mio parere di certo gli avrei sconsigliato di farsi ritrarre con i bambini anche se autorizzato dai genitori. La tutela dei minori, a mio modo di vedere, va al di là di quanto previsto dalla norma che di per se, sulla tutela dei minori, è stringente. A volte per facile entusiasmo rischiamo di offendere i diritti fondamentali dei più fragili.

