Lipari, negativo il tampone effettuato sul caso dubbio. Negativi anche i medici provenienti da Messina che operano sul territorio

di Luana Spanò – Aveva creato grande preoccupazione uno spoiler sui social di un primo caso di covid a Lipari. Questo aveva obbligato il primo cittadino ad intervenire per smentire la notizia e chiarire che si trattava di un caso dubbio. Un’anziana con patologie pregresse che potevano influenzare, in un primo momento, il risultato del tampone. Tuttavia, i successivi test hanno chiarito che la signora non è affetta dal virus.

Ancora più paura aveva destato la comunicazione di un medico di base, il dottor Alfredo Bianchieri, che ha segnalato la presenza a Lipari, di un professionista proveniente da Messina, dove risiede abitualmente. Nella nota inviata al sindaco, esortava a mettere in isolamento precauzionale il suddetto e le persone che avevano avuto contatti con lui. “Credo che questa sia una misura precauzionale di buon senso nell’interesse della Comunità, senza voler criminalizzare nessuno”.

Il dottor Giambattista Bruni, cardiologo del poliambulatorio di Lipari, rassicura: “I medici che vengono a Lipari e frequentano il poliambulatorio ex Inam di Messina, sono tutti negativi al tampone”.

