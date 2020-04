Corteo funebre vietato: la famiglia Sparacio ringrazia il Sindaco De Luca, “ha le palle”

Pochi minuti dopo il comunicato del Sindaco Cateno De Luca, risponde il giovane nipote di Ziu Sarinu Sparacio, che ringrazia per l’intervento e chiede di condividere le parole del primo cittadino. “Condividiamo perchè anche il sindaco ha dato ragione alla mia famiglia! – si legge – Grazie CATENO DE LUCA – SINDACO DI MESSINA- SENZA SE E SENZA MA hai le palle no perchè hai dato ragione ma perchè sei coerente e onesto in tutto e per tutto!”







Il sindaco infatti ha definito “presunto” il corteo funebre (nonostante siano state anche pubblicate le foto) e “sciacalli” quanti a vario titolo hanno chiesto spiegazioni considerando che a prescindere dalla appartenenza o meno alla criminalità organizzata, resta vietato per tutti l’accompagnamento delle salme.

