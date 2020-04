Disposto l’acquisto del macchinario delle ecografie morfologiche a Lipari

di Luana Spanò – Sospiro di sollievo per le future mamme eoliane, l’Asp ha finalmente disposto, come fortemente richiesto dall’Amministrazione già all’inizio dell’emergenza covid, l’acquisto del macchinario delle ecografie morfologiche a Lipari. L’assessore Tiziana De Luca, impegnata in prima linea per la riattivazione del Percorso nascita e Punto nascita, ricordiamo, infatti, che al momento non è possibile nascere alle Eolie, dopo il primo successo ottenuto dichiara: “Ringraziando il direttore generale La Paglia e l’Assessorato Salute, in particolare il capo della segreteria tecnica Ferdinando Croce, ci auguriamo che i tempi siano più brevi possibili e che il Percorso nascita sia così assicurato anche sotto questo aspetto”.

