A Messina arriva Foodprime, il progetto no-profit per digitalizzare i menù

Si chiama FOODPRIME ed è un progetto no-profit di Connessioni – Digital Hub, società nata nel dicembre 2019 nell’ambito del programma “Resto al Sud” per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.

“E’ il momento di tendere la mano, di essere solidali con le attività commerciali in difficoltà, di incentivare modelli innovativi per salvaguardare la salute collettiva. Sono queste le premesse che ci hanno spinto ad immaginare e realizzare un menù digitale totalmente automatizzato. Pensato per essere chiaro ed immediato nella ricerca dei prodotti, per offrire un’esperienza di navigazione ottimale su tutti i dispositivi, senza dover scaricare nessuna app specifica e senza alcuna registrazione. Un’unica piattaforma per modificare e gestire tutti i menù grazie al QR code dinamico e monitorarne il rendimento. E soprattutto gratuito, per sempre. Si chiama FOODPRIME e siamo felici di presentarlo nel giorno 1 della riapertura per tutte quelle attività che oggi alzano la propria saracinesca. E’ il nostro regalo per ripartire più forte, per ripartire insieme”.

Il progetto pensato dagli under 30 di Connessioni – Digital Hub, società che offre alle imprese servizi di comunicazione e digitalizzazione, è supportato dalla collaborazione esterna di Giorgio Nocera CTO in Subsense ed Alessio Cosenza, software engineer. La piattaforma completa sarà disponibile entro due settimane, ma per sopperire alle esigenze di immediatezza dei ristoratori la società offrirà un menù tampone per le prime cinquanta aziende che aderiranno mediante il pre-order al seguente link: https://rebrand.ly/Foodprime_Preorder Per ulteriori approfondimenti scrivere ad [email protected]

