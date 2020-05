Nuova regolamentazione sosta e percorsi degli autobus granturismo a servizio dell’area pedonale Duomo

Su indirizzo dell’Amministrazione De Luca e del Vice Sindaco Salvatore Mondello, il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici – Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco con l’ordinanza n.350 del 12.05.2020 ha disposto una nuova regolamentazione della sosta di lunga durata e dei percorsi degli autobus granturismo a servizio dell’area pedonale Duomo. Pertanto, saranno modificati gli spazi di fermata riservati agli autobus granturismo in corrispondenza del limite ovest di piazza Duomo nel tratto che dà sul corso Cavour, ed il tracciato della pista ciclabile nel tratto del corso Cavour compreso tra i controviali nord e sud di Piazza Duomo.

Saranno poi istituiti nel parcheggio “cavalcavia FS”, spazi di sosta per lo stazionamento degli autobus granturismo e anche per le autovetture.

Infine, sono stati disciplinati i percorsi obbligati per e dal parcheggio adiacente al cavalcavia della Stazione ferroviaria Centrale che dovranno transitare in andata (Duomo/Cavour – parcheggio “cavalcavia FS”) lungo corso Cavour, viale Boccetta e le vie Vittorio

Emanuele II, Luigi Rizzo, Campo delle Vettovaglie, La Farina, cavalcavia FS e via San Raineri; al ritorno (parcheggio “cavalcavia FS” – Duomo/Cavour), cavalcavia FS e le vie La Farina, Del Vespro, viale San Martino, Cannizzaro e corso Cavour. La nuova regolamentazione si è resa necessaria per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo dell’area “ex Gasometro”, dove gli autobus granturismo non hanno potuto più effettuare la sosta di lunga durata in quanto l’area sarà prossimamente oggetto di lavori di riqualificazione e di adeguamento finalizzati alla realizzazione di un parcheggio di interscambio.

Pertanto in sostituzione dell’ “ex Gasometro”, sarà utilizzato il parcheggio realizzato sul fascio binari della Stazione centrale e in adiacenza al cavalcavia, conformemente alla sua destinazione di parcheggio di autobus e autovetture. In particolare, la capienza del parcheggio “cavalcavia FS” è di 26 autobus e 39 autovetture e che, essendo le due aree a diversa destinazione e suddivise da uno spartitraffico longitudinale, si è ritenuto utilizzare il parcheggio “cavalcavia FS” anche per lo stazionamento degli autobus granturismo in sostituzione dell’area “ex Gasometro”.