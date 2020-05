Campionato Prima Categoria, il presidente Di Bartolo: “La Promozione un’importante opportunità di riscatto”

di Fra Pè – Si attende domani il responso riguardo i verdetti dei vari campionati dilettantistici. Di fatto il Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti, dopo lo stop ufficiale dei campionati, potrebbe decidere il criterio per decretare i verdetti dei campionati dilettanti.

TuttoCampo asserisce che secondo le prime indiscrezioni della Gazzetta, la Figc sarebbe propensa a studiare un criterio univoco per scrivere i verdetti e si starebbe indirizzando su quello della cristallizzazione delle attuali classifiche, un criterio sicuramente oggettivo, ma in alcuni casi poco corretto considerando che in diversi gironi non ci sarebbe neppure uniformità di gare disputate dalle singole squadre.

Una cosa è certa, accontentare tutti non sarà semplice:

Abbiamo contattato il Dott. Ciro Di Bartolo, Presidente dell’Asd San Fratello prima in classifica sino allo stop del Campionato di Prima Categoria girone C, che ha dichiarato:

“Aver appreso della ormai concreta possibilità di uno stop dei campionati dilettantistici, con l’eventuale promozione delle prime classificate, mi vede da un lato felice e soddisfatto trovandosi il San Fratello prima in classifica dopo una entusiasmante scia di vittorie consecutive, ma dall’altro lato avrei desiderato che fosse stato il rettangolo di gioco a decretare questo responso”.

“Sicuramente meritavamo la soddisfazione di vincere le partite sul campo davanti al nostro pubblico.– Continua Di Bartolo – Sicuramente i ragazzi, l’allenatore e tutta la società meritavamo di festeggiare insieme e sul campo la promozione, per l’impegno profuso, per l’entusiasmo che si era venuto a creare. Purtroppo mi rendo conto della difficoltà di far ripartire questi campionati: non ci siano le condizioni mentali, né soprattutto fisiche per ripartire, senza dimenticare la situazione economica considerato che le entrate di questi club arrivano quasi esclusivamente dagli sponsor, prevalentemente locali, ed anche loro affrontano in questo momento serie difficoltà”.

Il Presidente nero-verde sull’eventuale promozione afferma: “Se dovessimo salire di categoria, quindi andare in Promozione, da una parte mi gratifica ed entusiasma, dall’altra mi rendo conto delle problematiche di dover affrontare un campionato in una categoria superiore, con ulteriori impegni soprattutto economici molto più gravosi, che possono essere sostenuti solo con l’aiuto e la collaborazione di tutti e soprattutto delle istituzioni non solo locali. Spero ed auspico che il movimento dilettantistico venga salvaguardato e che si possa ritornare in tranquillità e sicurezza a gioire sul campo per i successi dei nostri ragazzi. Infatti credo che il calcio rappresenti opportunità di socializzazione, di integrazione culturale e valori educativi e costituisce per la mia San Fratello un’importante opportunità di riscatto”.

Al suo primo anno da presidente, Ciro Di Bartolo collaborato dal vice presidente Salvatore Manasseri e da una dirigenza sempre presente e collaborativa, potrebbe quindi portare l’Asd San Fratello in Promozione dopo una lunga assenza di dieci anni, grazie al lavoro del Mister Antonio Reale e dei suoi ragazzi capitanati dall’eterno bomber Delfio Calabrese. Si aspetta con ansia il verdetto della Lega Nazionale Dilettanti

