Tremestieri: dal 29 al 31 maggio chiuso per lavori lo svincolo autostradale

A causa dei lavori sulla rampa in entrata, lo svincolo autostradale di Tremestieri sarà chiuso a partire dalle ore 00.00 di venerdì 29 alle ore 24 di domenica 31 maggio, in direzione Catania e in direzione Palermo.

Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’incontro del Comitato Operativo per la Viabilità, tenutosi lo scorso 12 maggio in Prefettura, alla presenza del Vice Sindaco Salvatore Mondello, dei rappresentanti delle società di navigazione, del C.A.S. e della Polizia Locale (Municipale, Metropolitana e Stradale) in considerazione dei disagi e delle ripercussioni che i lavori possono cagionare sulla fluidità del traffico veicolare, prediligendo dunque la chiusura dello svincolo nel week end.