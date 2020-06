Eolie, la tartaruga Freedom dopo una delicata operazione torna nuovamente dal veterinario

di Luana Spanò – Freedom esemplare di Caretta caretta di 25 anni, venerdì scorso ha ingerito un amo che ha penetrato l’esofago. Prontamente rimosso dalla veterinaria di Lipari Laura Gulotta, la tartaruga era stata trasferita a Filicudi presso il Wildlife Conservation – Pronto Soccorso Tartarughe Marine: “Ha perso tanto sangue, ma è normale. Facciamo i turni di notte per mantenerla sotto osservazione”.

Ieri è tornata dalla veterinaria Laura Gulotta: “Un insolito paziente … per il quale ho fatto del mio meglio! Dopo l’estrazione dell’amo di venerdì scorso e avendo avuto una eccessiva perdita di sangue, oggi è stata sottoposta a nuova anestesia per la sutura delle lacerazioni! Restiamo in attesa di buone notizie.”

http://www.messinaora.it/notizia/2020/05/29/salvato-esemplare-caretta-caretta-25-anni-ingerito-un-amo-adesso-terapia-intensiva/131713

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it