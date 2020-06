Messina arcobaleno: un drappo a Palazzo Zanca il 6 giugno

Nel giorno in cui avrebbe dovuto svolgersi il secondo “Stretto Pride”, annullato a causa dell’emergenza covid-19, non mancherà un grande arcobaleno in città.

Alle 10 di domani si procederà infatti all’esposizione di un drappo arcobaleno dal balcone di Palazzo Zanca. A comunicarlo, in una nota, è il presidente di Arcigay Rosario Duca che nei giorni scorsi aveva annunciato l’annullamento del Pride 2020.

“La decisione – hanno spiegato gli organizzatori – deriva dalla volontà di essere solidali con la popolazione per le gravi sofferenze causate dall’epidemia. Il coordinamento vuole quindi mostrare vicinanza a coloro che hanno sofferto o patito un lutto. Il Pride si sarebbe dovuto tenere a Messina il 6 Giugno e avrebbe dato il via all’Onda Pride siciliana. L’impegno profuso, che trova la sua origine simbolica nei Moti di Stonewall del 1969, non sarà vano, nonostante l’impossibilità fisica di riunirci”.

