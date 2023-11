Libri: l’11 novembre “Sangue del mio sangue”, alla libreria Ciofalo Mondadori riflessioni sull’ adozione

L’ 11 novembre 2023, alle ore 10:00, presso la libreria Ciofalo Mondadori di Messina, si terrà un evento organizzato dalla sezione locale di “Genitori si Diventa”, un’associazione di volontariato di famiglie adottive attiva su tutto il territorio nazionale. In questa occasione, la dott.ssa Monya Ferritti, presidente di CARE (Coordinamento delle Associazioni Familiari Adottive e Affidatarie in Rete) e tecnologa di ricerca presso l’INAPP (Istituto Nazionale Analisi delle Politiche Pubbliche), presenterà il suo libro intitolato “Sangue del mio sangue”.

La dott.ssa Ferritti, già membro di spicco della Commissione Adozioni Internazionali (CAI), condividerà la sua esperienza e le sue riflessioni sulla tematica dell’adozione, un viaggio emotivo e culturale che coinvolge non solo le famiglie adottive ma l’intera società. La presentazione del libro sarà arricchita da un dialogo con la prof.ssa Milena Meo, ordinaria di Sociologia Politica dell’Università di Messina, esperta nel campo delle dinamiche sociali e culturali.

Il titolo del libro, “Sangue del mio sangue”, evoca il legame profondo che si crea tra genitori adottivi e figli, andando oltre i confini biologici. L’evento non si limita a una semplice presentazione letteraria ma diventa un’occasione di riflessione sulla valenza e la conoscenza delle competenze culturali e interculturali. La prof.ssa Meo guiderà il pubblico in un percorso di analisi critica, esplorando il significato dell’adozione non solo per coloro coinvolti direttamente, ma anche per la società nel suo complesso.

La portata dell’iniziativa si estende ben oltre il pubblico delle famiglie adottive e degli operatori del settore. Educatori, insegnanti e chiunque sia interessato a comprendere più a fondo la tematica dell’adozione e delle dinamiche interculturali è invitato a partecipare.

