I volontari della Caritas si stringono intorno a Kaddour: “Non giudicare né chi è aiutato né chi aiuta!”. Il video

di Luana Spanò – Oggi Kaddour non è stato molto bene, un post su Facebook informava su quello che stava accadendo al porto di Lipari, dove sono intervenute le forze dell’ordine, alcuni volontari della Caritas si sono recati in ospedale per accertarsi delle sue condizioni di salute. Insieme a loro anche la nostra redazione. Sotto il post una serie di commenti poco piacevoli e irrispettosi hanno preoccupato i volontari che hanno subito preso le difese di Kaddour: “Abbiamo sempre aiutato tutti senza mai giudicarli, senza mai schernirli per la loro situazione. Poi i problemi che in passato possono aver avuto queste persone non ci interessano! Quando portiamo un pasto caldo a Kaddour o a gente come lui di Lipari non pensiamo a giudicare se sono meritevoli o meno! Ricorda che con l’occhio per occhio si diventa ciechi! Non giudicare né chi è aiutato né chi aiuta!”.

Kaddour è stato subito dimesso e sta bene. I volontari si sono nuovamente stretti intorno a Kaddour preferendo il silenzio a un mondo virtuale che farebbe meglio a riflettere e pensare alle conseguenze prima di scrivere.

Oggi Kaddour è stato poco bene, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. In diretta da Lipari gli ultimi aggiornamenti #messinaora #isoleeolie Publiée par MessinaOra.it sur Dimanche 14 juin 2020

