Da oggi riaperte alla pubblica fruizione le ville comunali e le aree giochi bambini

Venendo meno le misure di contenimento del virus Covid 19, giusta ordinanza della Regione Siciliana n. 25 dello scorso 13 giugno, da oggi, mercoledì 17, sino al 6 settembre, nella fascia oraria 8 – 20.45, le ville comunali Castronovo, Dante, Mazzini, Quasimodo e Sabin e le aree giochi per bambini all’interno di tutto il territorio comunale sono riaperte alla pubblica fruizione. “Si comincia a tornare verso la normalità – ha dichiarato l’Assessore Minutoli – ma non bisogna sottovalutare la situazione. Auspichiamo in una collaborazione responsabile da parte di tutti, osservando comunque le norme anti-contagio emanate dal Ministero della Salute”.

Verranno quindi ripristinati tutti i giochi distribuiti sul territorio cittadino e che, in osservanza delle ordinanze del Presidente della Regione, erano stati inibiti all’uso. Si raccomanda il rispetto delle distanze di sicurezza e si invita la cittadinanza a rispettare correttamente il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori installati.

