Finalmente la morfologica a Lipari? Forse!

di Luana Spanò – Tra conferme e smentite si tifa come nelle più grandi partite sportive. Dopo tanto attendere il 16 giugno è stato comunicato l’arrivo del macchinario per effettuare l’ecografia morfologica a Lipari e il collaudo delle sonde ecografiche. Le mamme eoliane avevano tirato un sospiro di sollievo. Tuttavia se il macchinario c’è, alcune mamme dichiarano di non riuscire a prenotare la visita. Il comitato L’ospedale di Lipari non si tocca afferma: “Tutti abbiamo appreso che dal 16 giugno sarebbe stato possibile effettuare la Morfologica presso il nostro Ospedale.

Tra ieri e oggi siamo stati contattati da alcune donne in gravidanza che hanno provato a prenotare l’ecografia, senza purtroppo riuscirci.Chiediamo cortesemente quale numero devono contattare, o a chi possono rivolgersi per prenotare la morfologica ed eventualmente sapere da quando sarà effettivamente possibile effettuare l’esame qui a Lipari. Grazie”.

Tra i messaggi inoltrati al comitato:

“Sono una mamma eoliana. Leggendo la notizia che finalmente noi mamme al quinto mese potevamo effettuare a Lipari l’ecografia morfologica, evitando così tanti disagi di viaggio, economici ecc…, mi precipito a chiamare il CUP per prenotare, ma mi dicono che non é possibile la prenotazione perché l’ospedale non ha comunicato nessun dato riguardo a ciò. Speriamo che tutto si risolvi al più presto utilizzando al meglio i servizi sanitari che il nostro ospedale ci offre.”

E ancora: “La dottoressa, dopo essersi informata, mi ha detto che qua a Lipari per questioni, forse, di collaudo non è possibile fare la morfologia”.

