Cesare Mattaliano (Più Europa) presidente della commissione Garanzia e Trasparenza del Comune di Palermo

“Sarà il consigliere di Più Europa, Cesare Mattaliano, a guidare la commissione garanzia e trasparenza, una delle più delicate commissioni consiliari del Comune di Palermo. La Commissione si insedia in un momento di grande turbolenza e delicatezza della politica cittadina e della macchina amministrativa. A Mattaliano, cofondatore del movimento de ‘i coraggiosi’ prima e di Più Europa adesso, è stato affidato il compito di fare luce sulle più spinose e buie vicende di questi anni.” Lo dichiara Fabrizio Ferrandelli, membro della segreteria nazionale di Più Europa.

“Il nome di Mattaliano è stato indicato in maniera compatta dal fronte delle opposizioni, trovando l’apprezzamento anche delle altre forze presenti in consiglio con un’acclamazione all’unanimità. Mattaliano – prosegue – ha una lunga esperienza come dipendente dentro la pubblica amministrazione comunale, ed è anche una delle presenze più qualificate nelle istituzioni cittadine essendo stato eletto per la prima volta in Consiglio nel 2007. A lui sono state riconosciute competenza, equilibrio e indubbie qualità morali, ma soprattutto – conclude Ferrandelli – capacità di dialogo e mediazione pur riconoscendogli un grande rigore comportamentale.”

