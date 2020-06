L’ospedale di Lipari non si tocca: “rendiamo note le difficoltà vissute dai diabetici eoliani”

Con la presente, desideriamo rendere note ai destinatari, ma anche alla comunità eoliana, le grandi difficoltà vissute da un paio di mesi a questa parte, dai Diabetici Eoliani.

Desideriamo specificare, per chi non lo sapesse, che Il diabete di Tipo 1 Mellito è l’incapacità di mantenere stabile il livello di glucosio nel sangue perché il Pancreas non riesce a produrre più l’insulina. Chi soffre di diabete deve mantenere artificialmente sotto controllo la glicemia tramite iniezioni di insulina e controllare periodicamente: apparato cardio circolatorio, occhi, reni, e sistema nervoso, in quanto questi possono essere compromessi da sbalzi di glicemia. A tal fine, per chi soffre di questa patologia, è necessaria una continua assistenza sanitaria, che garantisca la possibilità di effettuare i controlli dovuti, sul proprio territorio, evitando inutili spostamenti verso Milazzo o Messina.

Chiediamo pertanto

1) Che venga riattivato lo sportello A.G.I (ambulatorio gestione integrata) , sospeso durante l’emergenza Covid e ad oggi non ancora attivo, di fondamentale importanza sia per l’assistenza diabetica, ma non solo per questa.

2) Che le forniture dei presidi medico chirurgici necessari, anzi vitali, per tenere sotto controllo il diabete siano prontamente disponibili in loco.

3) Che le procedure per il rinnovo di detti presidi, si possano espletare in loco, sull’isola, evitando le farraginose procedure burocratiche che spesso qui a Lipari non vengono effettuate.

4) Che si possano eseguire regolarmente semplici esami come le curve da carico glicemico (analisi prescritte di routine sia ai diabetici che alle donne in gravidanza). Spessissimo ultimamente, presso il laboratorio di analisi dell’ospedale di Lipari, sono risultati mancanti i presidi necessari per effettuare tale analisi.

5) In ultimo, ma di fondamentale importanza, chiediamo che in ospedale sia presente con continuità un diabetologo, che garantisca un percorso costante e duraturo per i Diabetici dell’ arcipelago.

In attesa di un concreto riscontro

Si porgono distinti saluti

IL COMITATO L’OSPEDALE DI LIPARI NON SI TOCCA.

