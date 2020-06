Lipari: yacht urta gli scogli e affonda, salvi otto turisti

Uno yacht ha urtato gli scogli a Lipari ed è affondato, salvi gli otto turisti romani, quattro uomini e quattro donne che , erano partiti dal porto di Salina per un’escursione nelle acque dell’arcipelago eoliano. A soccorrere i diportisti è stata la motovedetta CP 322 della guardia costiera che in pochi minuti ha recuperato i passeggeri.

E’ stata chiamata una ditta locale esperta in recuperi marittimi per recuperare il natante. I turisti sono stati portati sull’isola di Salina non avendo bisogno di cure mediche L’autorità marittima ha aperto una inchiesta sull’incidente. (Ansa)

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it