San Fratello, non ce n’è Covid: Negativi tutti i dipendenti comunali

di Fra Pè – Il tormentone estivo anti-virus che ha trionfato sui social: non ce n’è Covid, a San Fratello sembra essere realtà.

La cittadina nebroidea, è stata sfiorata dal sospetto del coronavirus: a febbraio scorso l’insegnante di Codogno, focolaio covid, ritorna in famiglia, risultati dei tamponi negativi. Nei primi giorni di agosto una ragazza lombarda positiva al covid, passa qualche giorno a San Fratello, entra in due esercizi commerciali, tampone agli esercenti, risultato negativo.

Non finisce qui, perché la mattina del 19 agosto, tramite la pagina fb del Comune di San Fratello, il Sindaco Dott. Salvatore Sidoti Pinto avvisava la cittadinanza della chiusura del municipio a causa del sospetto di positività su un dipendente comunale, sospetto che qualche ora dopo attraverso un comunicato veniva confermato.

Inizia così un isolamento precauzionale per quasi ottanta persone: amministratori, impiegati comunali e cittadini che avevano dichiarato di aver avuto contatti diretti con l’impiegato e con il personale dell’ufficio tecnico del comune sanfratellano.

Fatta una scrematura attraverso un triage telefonico da parte dei medici dell’ASP, i medici dell’Usca hanno iniziato a programmare i turni per effettuare i tamponi. Due le tranches, una eseguita lunedì 25 e una domenica 30 agosto, in base all’approssimarsi dello scadere dei 14 giorni dall’ultimo contatto avuto con il soggetto che intanto era diventato un paziente del Policlinico di Messina.

Bisogna aspettare martedì 26 per iniziare ad avere buone notizie: giorno dopo giorno arrivano gli esiti dei tamponi effettuati, l’uno dopo l’altro tutti negativi, con conseguente provvedimento di revoca dell’isolamento.

Ieri pomeriggio l’arrivo dell’ultimo esito mancante… ovviamente negativo.

Da oggi a San Fratello non vi è più alcun soggetto sottoposto a isolamento domiciliare precauzionale in quanto tutti gli esiti sono negativi.

La notizia che rincuora tutti è che il dipendente comunale sta molto meglio ed è in via di guarigione.

Si invita, a non abbassare la guardia, a continuarea rispettare le regole: mantenere le distanze previste, evitare gli assembramenti, utilizzare la mascherina in spazi chiusi e anche in quelli aperti laddove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza e lavarsi spesso le mani.

Dal rispetto delle norme comportamentali vigenti in materia scaturisce il rispetto per noi stessi, per i nostri cari e per tutta comunità.

