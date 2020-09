Messina: 67enne arrestata,ruba articoli da un distributore in via I Settembre

I poliziotti delle Volanti hanno proceduto stanotte all’arresto in flagranza di reato di GIOE’ Concetta, palermitana, 67 anni.

La donna è stata sorpresa intorno alle 02.00 dagli agenti impegnati nel controllo del territorio intenta a rubare alcuni articoli da un distributore automatico in via I Settembre. Ne aveva già danneggiato il vetro con una spranga in ferro e sottratto alcuni articoli.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della caserma Calipari in attesa di rito direttissimo previsto per stamani.

