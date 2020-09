Oggi al Duomo l’ultimo saluto a Paolo Chillè

Si svolgeranno oggi 8 settembre alle ore 10:00 al Duomo di Messina, i funerali di Paolo Chillè, il 28enne morto a causa di una rara forma di tumore alle ossa.

Il giovane era molto conosciuto in città, dove in tantissimi hanno partecipato alla catena di solidarietà per sostenere il suo viaggio negli Stati Uniti alla ricerca di una terapia che avrebbe dovuto curare il suo male, ma che purtroppo non ha funzionato.

Sui social migliaia di messaggi per ricordare la sua forza d’animo e il coraggio con cui ha affrontato la malattia. Un sorriso che per molti è ancora speranza.

