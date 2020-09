Asd San Fratello al lavoro per ritrovare l’entusiasmo. Manasseri:”abbiamo bisogno dei tifosi”

di Fra Pè – Lavoro intenso per Mister Reale e i suoi ragazzi che in queste settimane hanno iniziato la preparazione. Gli allenamenti si alternano tra San Fratello e Sant’Agata per dare la possibilità ai calciatori santagatesi di potersi anche loro allenare.

“Dobbiamo ritrovare l’entusiasmo che ci può ridare solamente il campo– afferma Antonio Reale – ripetere un campionato già vinto non ci entusiasma più di tanto, ma dobbiamo rassegnarci e rispettare anche se non condividiamo, la decisione ormai decretata e dimostrare quanto valiamo”.

” In allenamento stiamo lavorando bene e come dicevo l’ scorso anno bisogna essere umili, lavorare e pedalare per raggiungere gli obiettivi che insieme società e squadra ci siamo prefissati”. Conclude Reale

“Abbiamo bisogno di sentire accanto a noi i nostri tifosi e tutta la gente di San Fratello, con il loro affetto e il loro sostegno, domenica disputeremo un’amichevole con l’Aluntina, spero di vedere nei ragazzi entusiasmo e convinzione. C’è la necessità di fare quadrato attorno ai giocatori tra cui la maggioranza sono sanfratellani”– dichiara il neo presidente Salvatore Manasseri che ha sostituito il dimissionario Ciro Di Bartolo.

Intanto tutto l’ambiente neroverde aspetta l’ufficialità dei gironi del Campionato di Prima Categoria per scoprire con chi sono i rivali dei ragazzi del presidente Manasseri e di mister Reale.

È ovvio che il San Fratello punta ad arrivare tra i primi posti per poter disputare eventualmente i playoff.

A breve l’ufficialità della rosa.

