L’Academy S. Agata Femminile al debutto stagionale sul neutro di Rocca

di Fra Pè – Prima uscita stagionale per l’Academy S. Agata Femminile che sul neutro di Rocca di Caprileone ha affrontato in amichevole i Giovanissimi del S. Agata.

La formazione del presidente Demetrio Minniti si sta preparando al Campionato Regionale di Eccellenza sotto la guida tecnica di Carmelo Emanuele, che soddisfatto per la prova della sua squadra commenta così la prima partita stagionale: “E’ stato un buon test, le ragazze non giocavano una partita di calcio da oltre sei mesi e quindi mi aspettavo qualche difficoltà soprattutto all’inizio, ma con il passare dei minuti la squadra è cresciuta. Dobbiamo sicuramente migliorare sul piano atletico ma ho visto già delle cose positive sotto il profilo tattico”.

Per l’Academy il primo impegno ufficiale dovrebbe disputarsi a fine mese con la gara in Coppa Regionale.

