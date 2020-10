Getta la droga in bagno per disfarsene: recuperata dai Carabineri, che lo arrestano

I Carabinieri della Compagnia di Taormina, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 57enne, già noto alle forze dell’ordine, per l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Da alcuni giorni, per prevenire e contrastare lo spaccio di droga, i Carabinieri della Stazione di Graniti stavano svolgendo controlli nel territorio del Comune di Gaggi, sostenuti nell’attività dai Cacciatori di Sicilia. In quell’occasione, avendo notato movimenti sospetti di persone nei suoi pressi, hanno deciso di porre sotto osservazione l’abitazione dell’uomo.

Ieri mattina, i militari dell’Arma hanno hanno si sono presentati presso l’appartamento sospetto, sorprendendo il 57enne nel tentativo mal riuscito di disfarsi della droga gettandola nello scarico del bagno. L’accusato è stato sfortunato. I Carabinieri infatti hanno prontamente recuperato lo stupefacente all’interno del sifone: in tutto sono stati conteggiati circa 4 grammi di cocaina, suddivisa in 7 dosi pronte per la cessione.

In seguito, hanno perquisito l’appartamento e rinvenuto anche due bilancini di precisione e la somma di 500 euro in banconote di vario taglio. I militari ritengono si tratti del ricavato della vendita della droga. Sono previsti per questa accertamenti di laboratorio, mentre i bilancini di precisione e la somma di denaro contante sono stati sequestrati.

Al termine delle formalità di rito, il sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Messina ha stabilito che l’uomo venisse sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.

Questa mattina il Giudice del Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora. Dovrà restare in casa durante le ore notturne.

