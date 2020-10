Orsa “accordi non mantenuti”, sit-in degli ex stagionali domani contro CAS e Regione

Il sindacato Orsa annuncia per domani un sit-in presso la sede del Consorzio Autostrade Siciliane, in contrada Scoppo, a Messina, per protestare a fianco dei lavoratori autostradali nei confronti dell’azienda e del Governo regionale.

Secondo i sindacati l’Assessore Marco Falcone e il Consorzio non avrebbero rispettato gli accordi sottoscritti con i lavoratori.

“Le assunzioni concordate sono rimaste sulla carta – sostiene Orsa – il CAS si appresta a rinnovare il sistema del lavoro somministrato, altri soldi pubblici nelle casse dell’agenzia, mentre i lavoratori restano eternamente precari, con contratti di un mese all’anno”.

Per questo, affermano “Gli ex stagionali del CAS dicono basta e tornano a mobilitarsi!”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it