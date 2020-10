Fiera Mediterranea del Cavallo: Latteri e Lo Cicero con il piccolo Delfio rappresentano San Fratello e il suo Cavallo

di Fra Pè – La voce che spiegherà e introdurrà i vari momenti della seconda edizione della Fiera Mediterranea del Cavallo, sarà ancora quella del presentatore originario di San Fratello, Antonio Latteri.

Per il secondo anno consecutivo Latteri proveniente dal centro nebroideo dove nasce una delle più belle razze equine, il Cavallo Sanfratellano, è stato confermato come speaker in quella che è ormai considerata la rassegna equestre più importante del Mezzogiorno.

L’evento è una iniziativa della Regione Siciliana, che si avvale della collaborazione dell’Istituto regionale per l’incremento ippico. Per tre giorni, dal 9 al 11 ottobre 2020, nella Tenuta seicentesca di Ambelia la più antica Stazione di monta dell’Isola nel territorio di Militello in Val di Catania, decine di razze equine si offriranno all’ammirazione di operatori, sportivi, appassionati e curiosi, in un suggestivo contesto di natura e arte, di sapori e colori, nella felice combinazione che la Sicilia ha saputo preservare nella sua plurimillenaria vicenda umana.

L’organizzazione dell’evento che l’anno scorso ha visto esibire 327 cavalli appartenenti a 13 razze diverse oltre ad asini e muli e partecipare oltre trentamila persone, quest’anno è stata affidata alla Fiera Cavalli di Verona, motivo di orgoglio per Latteri che avrà la gioia di stare accanto a due icone storiche ed esperte appartenenti al mondo dei cavalli: Maria Baleri e Riccardo Di Giovanni.

Alla Fiera Mediterranea del Cavallo e al gran Galà ci sarà il maestro equestre Carmelo Lo Cicero accompagnato da Filadelfio Lo Cicero suo figlio di anni otto, anche loro provenienti da San Fratello. Carmelo e il piccolo prodigio Filadelfio , si esibiranno con il magnifico Cavallo Sanfratellano sotto le note del Re Leone dove il piccolo sanfratellano figlio d’arte interpreterà la parte di Simba.

Sia per Antonino Latteri così come Carmelo Lo Cicero e il piccolo Filadelfio, la partecipazione a questo grandioso evento, sarà una vera occasione di crescita personale, professionale e di confronto con altri artisti del settore, oltre che un onore nel rappresentare San Fratello e il suo cavallo che ha origini che si perdono nelle notte dei tempi.

San Fratello, piccolo centro dei Nebrodi ma ricchissimo di tradizioni, si presenta alla Fiera e al Gran Galà del Mediterraneo con Latteri e Lo Cicero che sono il presente del piccolo borgo montano, ma con uno sguardo al futuro ben rappresentato dal piccolo Delfio che, nonostante la giovanissima età, sta già acquisendo i segreti di un particolare amore per il cavalli che a San Fratello si tramanda da padre in figlio… dalla notte dei tempi.

