Limitazioni stradali per diversi interventi a partire da domani

Sono stati prorogati i provvedimenti viabili adottati per consentire l’esecuzione di interventi di moderazione del traffico in prossimità degli istituti scolastici nelle vie Natoli, XXIV Maggio e Oratorio della Pace. Fino a sabato 10, in via XXIV Maggio, nel tratto compreso via della Munizione e la Scalinata del Monastero di Montevergine, in via Oratorio della Pace, tra le vie della Munizione e San Cristoforo, ed in via Natoli, tra le vie N. Bixio e C. Duilio, saranno vietati la sosta, h24, su entrambi i lati, ed il transito veicolare per semi-carreggiata, garantendolo nella semi-carreggiata di volta in volta non interessata dagli interventi; sarà interdetto il marciapiede adiacente alla semi-carreggiata chiusa al transito veicolare, permettendo la continuità del transito pedonale su quello del lato opposto. L’ingresso a tutti gli accessi insistenti nel tratto interessato dagli interventi sarà garantito per mezzo della collocazione di passerelle, dispositivi di protezioni e con l’ausilio di movieri; vigerà infine il limite massimo di velocità di 30 km/h.