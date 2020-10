San Teodoro: ripristino della sede stradale della strada provinciale 166 di Portella Bufali

La 3^ Direzione “Viabilità Metropolitana” Servizio “Nebrodi Occidentali” della Città Metropolitana ha fissato per il prossimo 13 ottobre 2020, ore 12.00, il termine di presentazione delle offerte relative ai lavori di ripristino della sede stradale della strada provinciale 166 di Portella Bufali nel territorio del Comune di San Teodoro.

Gli interventi hanno l’obiettivo di mettere in sicurezza il transito veicolare, compromesso a causa di numerosi avvallamenti posti in più punti della carreggiata stradale, provocati da smottamenti.

Tra le opere previste in progetto sono previste la demolizione e la ricostruzione dei muretti in pietrame, la realizzazione di vari tratti di cunetta stradale, la fornitura e la collocazione di barriere metalliche di sicurezza e di delineatori per strade di montagna (pali neve), la sistemazione della fondazione stradale e la risagomatura con conglomerato bituminoso dove si riscontrano degli avvallamenti, il posizionamento di segnaletica verticale di prescrizione e di pericolo ed il rifacimento della segnaletica orizzontale.

L’importo totale del progetto ammonta a 1.035.627,50 euro.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it