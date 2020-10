Covid: Situazione seria a Galati, 81 contagiati in paese di 1800 residenti

E’ emergenza Coronavirus, a Galati Mamertino, piccolo comune di 1800 residenti nel Messinese salgono ad 81 i casi accertati con tampone molecolare, mentre sono complessivamente 130 i test rapidi risultati positivi. Oggi su 250 test rapidi eseguiti, altri 8 sono risultati positivi.

Il sindaco Antonio Baglio ha emesso un’ordinanza che impedisce gli spostamenti da e verso il comune dei Nebrodi se non per motivi di lavoro e stretta necessità, e pone le stesse limitazioni per gli spostamenti all’interno del paese, chiudendo anche le scuole per una settimana e sospendendo il mercato ortofrutticolo.

L’intento dell’amministrazione è scongiurare la zona rossa che potrebbe essere decisa dalla Regione qualora aumentassero ancora i contagi. Saranno eseguiti mille test rapidi per capire l’entità del problema e intervenire con celerità.

